Жамбыл облысында жүргізушілер елден заңсыз жанармай шығару үшін көлікті қайта жабдықтаған
АСТАНА. KAZINFORM - Ішкі істер министрлігі жанар-жағармай материалдарын заңсыз шығарудың жолын кесуге бағытталған жедел-профилактикалық іс-шараларды тұрақты түрде жүргізіп жатыр, – деп хабарлайды Polisia.kz.
Жамбыл облысының Қордай ауданында жекелеген азаматтардың автокөліктерді заңсыз қайта жабдықтап, қосымша жанармай бактарын орнату схемасын ұйымдастырғаны анықталды. Осы арқылы олар отынды рұқсат етілгеннен мол көлемде әкетіп, кейін қайта сатады. Жыл басынан бері Жамбыл облысында осындай 300-ден астам құқықбұзушылық фактісінің жолы кесілді.
Барлық заңбұзушылықтар дер кезінде тоқтатылды.
-Кінәлі жүргізушілер жауапқа тартылып, мемлекеттік тіркеу нөмірлері алынып, анықталған кемшіліктер толық жойылғанға дейін автокөліктер арнайы айып тұрақтарына қойылады. Заңсыз орнатылған құрылғылар тексеру барысында бірден мәжбүрлеп алынады. Сонымен қатар көлік құралдарын заңсыз қайта жабдықтағаны, сондай-ақ тиісті тіркеусіз және рұқсат құжаттарынсыз оларға қызмет көрсеткені үшін техникалық қызмет көрсету станцияларының иелері де әкімшілік жауапкершілікке тартылып жатыр, делінген хабарламада.
Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп жатыр және облыстың барлық шекаралық аудандарында жалғасады.
Осыған дейін Түркістан облысында кеден қызметкерлері 9 тоннадан астам жанармай тәркілегені туралы жаздық.