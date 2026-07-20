Жамбыл облысында пробация талаптарын бұзған екі азамат түзеу мекемесіне жіберілді
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысында пробация талаптарын бұзғандар бас бостандығынан айыру жазасын өтеуге жіберілді.
«Қайталама құқық бұзушылықтардың алдын алу» жобасын іске асыру аясында Сарысу ауданының прокуратурасы пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға сот жүктеген міндеттердің орындалуына тексеру жүргізді.
Тексеру нәтижесінде ҚР ҚК-нің 346-бабының 1-бөлігі бойынша 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына сотталған азаматтың жазаны өтеу кезеңінде ҚР ӘҚБтК-нің 440-бабы бойынша алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарға масаң күйде келу фактілері үшін екі рет әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны анықталды.
Сонымен қатар, ол пробация қызметіне жоспарлы тіркелуге дәлелді себепсіз келмегені үшін екі рет ескерту алған.
Пробация қызметінің бас бостандығын шектеу жазасын неғұрлым қатаң жаза түріне ауыстыру туралы ұсынымын қарау барысында бірінші сатыдағы сот оны қанағаттандырудан бас тартқан.
Аталған сот қаулысына аудан прокуратурасы апелляциялық өтінішхат енгізіп, оны қарау қорытындысы бойынша Жамбыл облыстық сотының қаулысымен сотталған азамат бас бостандығынан айырылып, жазасын өтеу үшін түзеу мекемесіне жіберілді.
Сол сияқты, аудан прокуратурасының бастамасымен тағы бір сотталған азаматқа қатысты жаза нақты бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды.
Айта кетелік сотталғандардың көбі 500 мың теңге жалақысы бар жұмыс сұрайтыны туралы жазған едік.