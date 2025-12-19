KZ
    10:42, 19 Желтоқсан 2025

    Жамбыл облысында шекарадан 30 келі есірткі алып өтпек болған шетелдік ұсталды

    ТАРАЗ. KAZINFORM – 14 желтоқсанда Жамбыл облысындағы «Айша бибі» өткізу пунктінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі есірткі заттарының ірі партиясын алып өту әрекетінің жолын кесті.

    Атырауда есірткі сатқан 3 шетелдік 10 жылға сотталды
    Фото: Polisia.kz

    ҰҚК баспасөз қызметінің мәліметінше, техникалық құралдарды қолдану барысында көліктің жасырын бөліктерінен күдікті зат салынған 36 қап табылған. Қаптардың бір бөлігінде «999» таңбасы болған.

    - Жүргізілген сараптама нәтижесінде тәркіленген заттардың жалпы салмағы 30 келіден асатыны және олардың есірткі екені анықталды. Атап айтқанда, 0,999 келі героин, 3,620 келі апиын және 25,949 келі гашиш тәркіленді, - делінген ақпаратта.

    Аталған дерек бойынша шетелдік азамат ұсталып, оған қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    Айта кетейік, Талдықорғанда синтетикалық есірткі сақтаған Ақтөбе облысының тұрғыны ұсталды.

    Есірткімен күрес Жамбыл облысы ҚР ҰҚК
