Жамбыл облысында соттар тергеуге қатысты әрбір үшінші шағымды қанағаттандырды
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында соттар биылғы алғашқы алты айда қылмыстық қудалау органдарының әрекеттері мен шешімдеріне қатысты қаралған 108 шағымның 31-ін қанағаттандырды.
Әңгіме Қылмыстық-процестік кодекстің 106-бабына сәйкес берілген шағымдар туралы болып отыр. Бұл бап сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында қылмыстық қудалау органдарының әрекеттеріне, әрекетсіздігіне және қабылдаған шешімдеріне сот арқылы шағымдануға мүмкіндік береді.
Осылайша, соттар қаралған шағымдардың шамамен әрбір үшіншісін негізді деп таныды. Бұл көрсеткіш республикалық орташа деңгейден төмен. Облыстық соттың мәліметінше, ел бойынша мұндай шағымдардың орта есеппен 37 пайызы қанағаттандырылады.
Тергеу судьяларының жұмысы мұнымен шектелмейді. Биылғы бірінші жартыжылдықта олардың қарауына барлығы 2 971 материал түсті. Есепті кезеңнің соңына дейін оның 2 967-сі қаралып бітті.
Сотқа дейінгі тергеу аяқталғаннан кейін айыпталушылардың ұстанымы өзгеруі мүмкін екенін тағы бір көрсеткіш аңғартады. Алты ай ішінде соттар 28 адамға қатысты 17 қылмыстық істі прокурорларға кері қайтарды.
Мұндай істердің басым бөлігінде айыпталушылар сотқа дейінгі тергеу кезінде кінәсін мойындаған. Алайда сот талқылауы барысында олар бұрынғы жауабынан бас тартқан немесе тағылған айыптың көлемімен келіспейтінін мәлімдеген.
Бұған дейін Жамбыл облысында тергеу судьялары қамауға алу туралы өтініштердің үштен екісін мақұлдағаны хабарланған болатын.
Осыған дейін Жамбыл облысында әкімшілік даулардың үштен бірі сот орындаушыларына қатысты болғаны туралы жаздық.