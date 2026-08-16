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    Жамбыл облысында Toyota көлігі қағып кеткен ер адам жансақтау бөліміне түсті

    ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ. KAZINFORM — Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында Toyota көлігі ер адамды қағып кетті. Ауыр жарақат алған азамат аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілді. Жол-көлік оқиғасына байланысты қылмыстық іс қозғалды.

    жол апаты
    Фото: Kazinform/ЖИ

    — Полицияның алдын ала мәліметінше, Б. есімді азамат тізгіндеген Toyota көлігі жолдың жүріс бөлігінде болған ер адамды қағып кеткен. Зардап шеккен азамат аудандық орталық аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылды, — деп хабарлады полиция.

    Бұған дейін әлеуметтік желілерде көлікті Мәжілістің бұрынғы депутаты Бақытжан Базарбек жүргізген болуы мүмкін деген ақпарат тарады.

    Kazinform тілшісі мән-жайды нақтылау үшін Бақытжан Базарбекке хабарласуға тырысты. Алайда материал жарияланған сәтке дейін онымен байланысу мүмкін болмады.

    Полицияның хабарлауынша, қазір қажетті тергеу амалдары жүргізіліп, жол-көлік оқиғасының мән-жайы анықталып жатыр.

    Айта кетейік, бұған дейін Жамбыл облысында полициядан қашқан мас жүргізуші 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылғанын хабарлағанбыз.

    Жамбыл облысы Полиция Жол апаты
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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