Жамбыл облысында тұрғындарды алдап, 51 млн жинаған ерлі-зайыптыға үкім шықты
ТАРАЗ.KAZINFORM - 2026 жылғы 17 ақпанда Байзақ аудандық соты Қылмыстық кодекстің 190-бабы 3-бөлігінің 1), 4) тармақтары бойынша өңірдің екі тұрғынына қатысты қылмыстық істі қарады.
Сотталушылар 2024 жылдың желтоқсан айынан бастап алдын ала сөз байласу арқылы заңсыз пайда табу мақсатында «WhatsApp» мессенджерінде ыдыс-аяқ және өзге де тұрмыстық тауарларды төмендетілген бағамен сату туралы хабарландырулар жариялаған. Заңды қызметтің көрінісін жасап, сатып алушылардың сеніміне кіру үшін алғашқы клиенттерге тауарларды нақты жеткізген.
Кейіннен басқа азаматтардан тапсырыс қабылдап, ақшалай қаражатты алғанымен, тауарларды жеткізу бойынша міндеттемелерін орындамаған, алынған қаражатты өз қалауларынша пайдаланған.
Қылмыстық әрекеттер салдарынан 112 адам зардап шегіп, оларға жалпы сомасы 51 288 146 теңге көлемінде материалдық залал келтірілген. Сот талқылауы барысында сотталушылар кінәсын толық мойындап, жасаған істеріне өкінетінін білдірді.
Сот үкімімен күйеуі 2 жыл 8 айға, жұбайы 2 жыл 4 айға бас бостандығынан айырылды.
– Жамбыл облысының прокуратурасы азаматтарды мессенджерлер мен әлеуметтік желілер арқылы тауар сатып алу кезінде қырағылық танытуға, бағасы едәуір төмен ұсыныстарға тиісті кепілдіктер мен құжаттарсыз сенбеуге, ал алаяқтық деректері туындаған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына жүгінуге шақырады, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, Павлодарда киберполицейлер зейнеткердің 5 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды.