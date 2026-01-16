Жамбыл облысында заңсыз аңшылықтан келген залал 92 млн теңгеден асты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қорытындысы бойынша Жамбыл облысында заңсыз аң аулау салдарынан табиғатқа келтірілген шығын 92 млн теңгеден асты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Табиғи ресурстар басқармасының мәліметінше, жыл бойы мемлекеттік орман қоры аумақтарында және резервтегі аңшылық алқаптарда 1073 рейдтік іс-шара өткізілген. Нәтижесінде орман заңнамасын, аңшылық және балық аулау қағидаларын бұзғаны үшін 682 әкімшілік хаттама толтырылды. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 11 млн теңгеден асты.
Сонымен қатар 2025 жылы аңшылық заңнамасын өрескел бұзу деректері бойынша сегіз қылмыстық іс тіркелді. Заңсыз ауланған жануарлардың қатарында арқар, қарақұйрық, елік және жабайы қабандар бар. Кейбір жағдайлар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда анықталып, экологиялық залалдың аса ірі көлемде болуына әкеп соққан.
Салыстырмалы түрде алғанда, 2024 жылы заңсыз аң аулау бойынша жеті қылмыстық іс қозғалып, табиғатқа келтірілген шығын шамамен 50 млн теңгені құраған. Бұл істердің басым бөлігі бойынша соттар кінәлі үкім шығарып, төрт жылға дейін бас бостандығын шектеу жазасын тағайындаған.
Ведомство өкілдерінің айтуынша, браконьерлікпен күрес өңір үшін басым бағыттардың бірі болып қала береді. Облыста орман күзеті инспекторлары мен аңшылық шаруашылықтардың қатысуымен рейдтік шаралар жалғасып, сирек және қорғауға алынған жануарлар түрлерін сақтау бойынша бақылау күшейтіліп жатыр.
Осыдан бұрын Ақмола облысында 640 келі балық аулаған браконьерлер сотталғанын жазғанбыз.