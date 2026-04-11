Жамбыл облысында зейнетақы қаражатын рәсімдеп беремін деген алаяқ сотталды
АСТАНА. KAZINFORM — Кәсіпқой алаяққа сеніп қалған әйел оның шын мәнінде жоқ қызметтері үшін бірнеше ай бойы ақша төлеп келген. Тек кейін ғана өзінің қақпанға түскенін түсінген, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Өткен жылдың тамыз айынан қараша айына дейін алаяқ Мойынқұм ауданының тұрғынының сеніміне кіріп алған. Ол әйелдің әлсіз тұсын, нақтырақ айтқанда, ауыл тұрғынының зейнетақы жинақтарын пайдалануға деген ниетін байқап, осы күрделі мәселеде «жүз пайыз көмек көрсетуді» ұсынған.
Әйелдің қаражатты алу тәртібінің заңдық қыр-сырын мүлде білмейтінін пайдаланған алаяқ одан жүйелі түрде ақша алуды бастаған.
Әртүрлі анықтамаларға, комиссияларға және өз қызметіне ақы төлеу сылтауымен ол әйелді өзінің есепшотына тұрақты түрде ақша аударуға көндіріп отырған. Нәтижесінде бірнеше айдың ішінде жалған көмекші 4,8 миллион теңгеден астам қаржыға ие болған.
Әрине, әйел ешқандай зейнетақы төлемін ала алмаған, ал алынған барлық қаражатты алаяқ жеке қажетіне жұмсап жіберген. Алаяқтық әшкереленген соң іс сотқа жеткен. Ер адамға ірі көлемдегі алаяқтық бойынша айып тағылған.
Сот алдында ол тактикасын күрт өзгертіп, кінәсін толық мойындаған. Сондай-ақ шын жүректен өкінетінін көрсетіп, өзін түрмеге қамауды сұрамауды өтінген. Мемлекеттік айыптаушы істің мән-жайын ескере отырып, бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындауды сұрады. Алайда бұл процестегі ең таңғаларлық жайт — жәбірленушінің ұстанымы болды.
Алаяқ келтірген орасан шығынды толық өтеп үлгермесе де, әйел өзіне зиян келтірген адаммен татуласқанын айтып, оны бостандықта қалдыруды сұраған. Сот шешім шығару кезінде сотталушының шын ниетпен кінәсін мойындауын жеңілдететін мән-жай ретінде ескерді. Істе ауырлататын факторлар анықталмады.
Прокурордың ұстанымы мен жәбірленуші тараптың кешірімін ескере отырып, сот ер адамды кінәлі деп таныды, алайда оны бас бостандығынан айырмады. Оған 3,5 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.
Енді жеңіл жолмен ақша табуды көздеген азамат қатаң пробациялық бақылауда болады.
Айта кетейік, Қазақстанда интернет-алаяқтықтан келген шығын 4,8 млрд теңгеге жеткен.