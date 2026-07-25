Жамбыл облысында жетім балаларға төлем, киім-кешек және жолдама берілмеген
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысы Байзақ ауданы прокуратура жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары қалпына келтірді.
Байзақ ауданының прокуратурасы жүргізген талдау нәтижесінде «Байзақ № 3 колледжі» КМҚК-де жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтарының бұзылғаны анықталды.
Тексеру барысында жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар санатындағы 7 студентке, сондай-ақ мүгедектігі бар 1 студентке заңнамада көзделген әлеуметтік кепілдіктердің берілуі қамтамасыз етілмегені белгілі болды.
— Атап айтқанда аталған студенттерге каникул кезеңінде демалуға арналған жолдамалар берілмеген, жол жүру шығындары мен тәуліктік шығыстары өтелмеген, киім-кешекпен қамтамасыз етілмеген, сондай-ақ екі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі біржолғы әлеуметтік көмек төленбеген, — делінген хабарламада.
Анықталған заң бұзушылықтар бойынша колледж басшылығының атына прокурорлық қадағалау актісі енгізілді. Оны қарау нәтижесінде заң бұзушылықтар жойылып, студенттердің құқықтары толық көлемде қалпына келтірілді.
Айта кетелік елде жетім балалармен жұмыс істейтін мамандар қайта даярланады.