Жамбыл облысында ЖИ арқылы инженерлік желілердегі ақаулардың алдын алу жоспарланып отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында коммуналдық инфрақұрылымдағы апаттар мен инженерлік желілердегі ақауларды алдын ала болжау үшін жасанды интеллектіге негізделген технологияларды енгізу көзделіп отыр.
Өңірдің цифрлық трансформация картасына сәйкес, 2028 жылға қарай коммуналдық кәсіпорындар толықтай автоматтандырылған басқару жүйелеріне көшуі тиіс, ал инженерлік желілердің 80 пайызы ЖИ негізіндегі предиктивті цифрлық мониторингпен қамтылады.
Цифрлық трансформация картасында көрсетілгендей, негізгі міндеттердің бірі – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында бірыңғай цифрлық басқару орталығын құру. Бұл орталық коммуналдық кәсіпорындардан, диспетчерлік қызметтерден және азаматтардың өтініштерін қабылдайтын цифрлық платформалардан түсетін деректерді біріктіреді. Нәтижесінде инфрақұрылымды «оқиға болғаннан кейін» емес, алдын ала басқаруға көшу көзделіп отыр.
Жоспарға сәйкес, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық кәсіпорындары кезең-кезеңімен SCADA және EMS автоматтандырылған диспетчерлеу және басқару жүйелеріне көшеді.
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) жүйесі су қысымы, жылу тасымалдағыштың температурасы, электр желілерінің жүктемесі, сорғылар мен қазандықтардың жұмысы сияқты көрсеткіштерді қадағалап, деректерді жинауға мүмкіндік береді. Ақау немесе апат қаупі туындаған жағдайда жүйе ауытқуларды жедел тіркеп, диспетчерге хабар береді.
EMS (Energy Management System) энергия тұтынуды басқаруға арналған. Ол ресурстардың қай жерде және қандай көлемде жұмсалатынын талдап, артық шығындарды анықтауға, шығындарды азайтуға және жабдықтардың жұмыс режимін оңтайландыруға көмектеседі. Бұл коммуналдық инфрақұрылымның жалпы энергия тиімділігін арттыруға бағытталған.
Егер 2026 жылы мұндай жүйелер коммуналдық сала нысандарының 60 пайызын қамтуы тиіс болса, 2028 жылға қарай бұл көрсеткішті 100 пайызға жеткізу жоспарланып отыр.
Сонымен қатар өңірде предиктивті ЖИ-аналитиканы енгізуге ерекше назар аударылмақ. Мұндай шешімдер инженерлік желілердің жағдайын талдап, апаттық ахуалдарды алдын ала болжауға мүмкіндік береді. ЖИ-талдау қолданылатын коммуналдық желілердің үлесі 2026 жылы 40 пайыз болса, 2028 жылға қарай 80 пайызға дейін өседі.
Бұдан бөлек, тұрғындардың өтініштерімен жұмыс істеу үдерісі де толық цифрландырылмақ. Апаттық қызметке қатысты барлық өтінімдер цифрлық арналар арқылы қабылданып, өңделеді деп жоспарланған. Бұл ашықтықты қамтамасыз етіп, әрекет ету мерзімін қысқартуға және қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында жерасты және жерүсті инженерлік коммуникацияларды ауқымды түгендеу көзделген. Жиналған деректер аумақтардың цифрлық жоспарлау моделін қалыптастыруға негіз болып, қала құрылысы кадастры мен инженерлік инфрақұрылымды дамытуда пайдаланылмақ.
Бұған дейін Алматыда су және кәріз жүйесіне «ақылды» технологиялар енгізіліп жатқаны хабарланған болатын.