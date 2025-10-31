Жамбыл облысындағы орман қорының жері көмір өндіруге беріледі
АСТАНА.KAZINFORM - ҚР Үкіметінің қаулысымен Көктерек орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесіне тиесілі 165 гектар жер көмір өндіру үшін «Құлан-Көмір» ЖШС-не берілді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
2025 жылдың 28 қазанындағы №901 қаулыға сәйкес, Мойынқұм ауданындағы бұл учаскелер орман алқаптарынан өнеркәсіп, көлік және байланыс жерлеріне, сондай-ақ басқа да ауыл шаруашылығы емес мақсаттарға қайта жіктелді.
Жамбыл облысының әкіміне белгіленген тәртіпке сәйкес көмір өндіру жұмыстарын жүргізу үшін серіктестікке осы учаскелерді бөлуді қамтамасыз ету тапсырылды. Сонымен қатар, компания орман шаруашылығына қатысы жоқ жерлерді тартып алудан туындаған орман шаруашылығы шығындарын республикалық бюджетке өтеуге міндетті.
Құжаттың қосымшасына сәйкес, жалпы 165 гектар аумақтың 134,5 гектары жайылымдар, ал 30,5 гектары басқа жерлер. Аумақта орман жоқ.
Бұған дейін «Құлан-Көмір» ЖШС ресми өтінішінде 181 гектар жерді бөлуді сұраған болатын, оның ішінде 17,5 гектары шахта жұмыстарына және 163,5 гектары инфрақұрылымға — көмір қоймасына, қалдық үйінділеріне, тұрғын үй кешеніне, жолдарға және басқа да өндірістік нысандарға арналады.
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және оны Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Олжас Бектенов бекітті.
Энергетика министрлігі бұған дейін Қазақстанда көмірмен жабдықтауда ешқандай проблема жоқ екенін мәлімдеген болатын.