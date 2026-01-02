KZ
    08:40, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Жамбыл облысындағы жол ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 2 қаңтар сағат 09:00-де республикалық маңызы бар «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 159-238 шақырым аралығындағы учаскесінде (Кенен ауылынан Қайнар ауылына дейін) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады.

    ШҚО-да боранға байланысты жабылған жол қайта ашылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» мекемесі хабарлады.

    Айата кетейік, Қазгидромет бүгін еліміздің барлық өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жариялады.

    Сондай-ақ Астана мен Алматыда ауа сапасы нашарлайтыны хабарланды. 

    — 2026 жылғы 2 қаңтарда Өскемен, Семей, Риддер, Алматы, Астана қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

     

     

    Жамбыл облысы
