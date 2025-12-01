KZ
    13:37, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жамбыл облысының 24 ауылына ауыз су беріледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Жамбылда жыл соңына дейін 24 ауылдық елді мекен және Тараз, Шу, қалаларының 9 тұрғын алқабы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы әкімі Ербол Қарашөкеев айтып берді.

    Жамбыл облысының 24 ауылына ауыз су беріледі
    Фото: Үкімет

    Бұл жұмыстарға 13,9 млрд теңге бағытталған, нәтижесінде сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейін 100%-ға дейін жеткізу жоспарланған.

    Газдандыру аясында облыстың 6 ауданында 20,5 млрд теңгеге 14 жоба іске асырылып жатыр.

    Сонымен бірге, облыс қалаларында жылу желілерінің ұзындығы 350,7 шақырымға созылған, олардың тозу деңгейі 54% жеткен.

    – Биыл Тараз қаласында М-1 негізгі жылу магистралін жаңғырту және жаңа мөлтекауданда жылу желілерін кеңейту жұмыстары аяқталды. Қаратау қаласында мазут шаруашылығы және орталық қазандықтар қайта жаңғыртылады. Нәтижесінде биыл жылу желілерінің тозу деңгейі 53%-ға дейін төмендейді, – дейді Е. Қарашөкеев.

    Бұған дейін әкім облыста 6 жасар бала өлімінен кейін бас дәрігер жұмысынан босатылғанын айтқан еді.

    Сондай-ақ, жамбылдық шаруалар 890 мың тонна өнім экспорттаған.

    Ауыз су Жамбыл облысы Су
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
