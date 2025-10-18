Жан-жақты ойластырылған – Сарапшы Үкіметтің бағаға қатысты шешімі туралы айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Үкіметтің халық пен бизнесті қолдау шаралары – жан-жақты ойластырылған және дер кезінде жасалған қадам. Бұл туралы экономист Расул Рысмамбетов Jibek Joly телеарнасына берген сұхбатында мәлім етті.
Оның айтуынша, кәсіпкерлерге салық бойынша каникул беру, бензин бағасы мен коммуналдық қызмет тарифінің өсуіне тосқауыл қою, жаңа ипотекалық бағдарламалардың іске қосылуы сияқты қадамдар жан-жақты ойластырылып, жасалып отыр.
– Президент Үкіметке салық саласы мен экономикадағы өзгерістерге қатысты қандай да бір өтпелі кезеңді қамтамасыз етуді тапсырды. Үкіметтің қазір жасағаны – ары қарай ырықтандыру үшін буферлік аймақ құру. Бұл іс-шаралар кері шегінуді білдірмейді. Ары қарай жоспарланған ілгерілеудің алдындағы біршама үзіліс десек болады. Сондықтан артқа шегінуге болмайтынын түсінуіміз керек, - деді Расул Рысмамбетов.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Олжас Бектеновке осы аптаның соңына дейін азаматтардың мүддесін ескере отырып, Үкіметтің экономикалық реформалар бағдарламасын іске асыру үдерісін реттеуге қатысты нақты жоспарлар әзірлеуді тапсырды.
Атап айтқанда, бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаяды.