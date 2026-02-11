KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:01, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жаңа автогаз құю станциялары сыйымдылықтарды жер астына орналастыруға міндеттеледі — заң жобасы

    АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа автогаз құю станциялары сыйымдылықтарды жер астына орналастыруға міндеттеледі. Бұл туралы Мәжілістің жалпы отырысында газбен жабдықтау және газды үнемді тұтыну мәселелері бойынша заң жобасын таныстырған депутат Еділ Жаңбыршин айтты.

    машина, бензин, заправка
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Тағы бір маңызды мәселе — автогаз құю станцияларының қауіпсіздігі ерекше алаңдаушылық туғызады. 3 000 автогаз құю станциясының 90 пайызының сыйымдылықтары жер үстінде орналасқан, оның ішінде модульдік станцияларда бар. Дәл осындай станцияларда 2025 жылы Түркістан және Атырау облыстарында жарылыстар болып, азаматтардың қаза болуына әкелді, — деді Еділ Жаңбыршын.

    Осыған орай депутат қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында заң жобасында мынадай ұсыныстар бар екенін атап өтті:

    — жаңа автогаз құю станциялары үшін сыйымдылықтарды жер астына орналастыруды міндеттеу;
    — қолданыстағы станциялар үшін 2031 жылғы 1 қаңтарға дейін сыйымдылықтарды жер астына көшіру жөнінде өтпелі кезең белгілеу;
    — заңнамада белгіленбеген орындарда көлік құралдары мен тұрмыстық баллондарды газбен толтыруға тыйым салу ұсынылады.

    Айта кетейік, тауарлық газды үнемдеп пайдалану мәдениетін қалыптастыруға, сондай-ақ жеке және коммуналдық тұтынушылар үшін сараланған тариф саясатын құруға бағытталған заң жобасына қатысты Еділ Жаңбыршин Kazinform тілшісіне сұхбат берген еді.

    Тегтер:
    Газ Еділ Жаңбыршин Заң жобасы Мәжіліс
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
