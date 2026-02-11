KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:14, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жаңа Конституция Қазақстандағы келісім мен ынтымақтастықты қамтамасыз етудің сенімді тірегіне айналады – Сергей Пономарев

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Конституциясының жаңа жобасы – тұтас, теңгерімді әрі жан-жақты пысықталған құжат, сондықтан оны жалпыхалықтық референдумға шығаруға толық негіз бар. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның он екінші отырысында Мәжіліс депутаты Сергей Пономарев мәлімдеді.

    Сергей Пономарев
    Фото: тікелей эфирден алынған кадр

    Депутаттың айтуынша, Ата заңға ұсынылған өзгерістер қоғамның бүгінгі сұранысына тікелей жауап береді, әсіресе азаматтардың мемлекеттен күтетін теңдік пен ертеңгі күнге деген сенімі басты назарға алынған.

    – Мемлекет басшысы атап өткендей, барлық түзетулердің түпкі мәні бір – ол адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Жаңа Конституция жобасы осы логикамен құрылған, – деді Сергей Пономарев.

    Халық қалаулысы құжаттың болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті де қамтитынын айтты. Оның ішінде қоршаған ортаны сақтау, тұрақты экономика мен әлеуметтік қауіпсіздік мәселелері өзара сабақтасқан.

    – Маңызды элементтердің бірі – азаматтық қоғамның рөлін күшейту. Қоғамдық бірлестіктердің еркін қызметі мен азаматтардың басқару ісіне қатысу мүмкіндігінің кеңеюі ашық диалогқа жол ашады. Ал заң мен сот алдындағы бәрінің теңдігі – әділетті құқықтық тәртіптің негізі. Бұл адамдардың әлеуметтік мәртебесіне немесе тұрғылықты жеріне қарамастан, олардың құқықтарының бірдей қорғалатынын білдіреді, – деді депутат.

    Сергей Пономарев көпұлтты қоғамдағы бірлік пен келісім мәселесіне де тоқталып өтті. Оның пайымдауынша, жаңа Конституция әрбір адамның қадір-қасиетін құрметтеу арқылы тұрақтылықты нығайта түспек.

    – Жаңа Конституция жобасы – халықтың үмітін арқалаған, мемлекеттің адам құқығы, қауіпсіздік және әлеуметтік сала үшін жауапкершілігін айқындайтын құнды құжат, – деп түйіндеді Мәжіліс депутаты.

    Айта кетейік, бұған дейін «Ақжол» партиясы жаңа Конституция жобасына 50-ден астам түзету ұсынған еді.

    Тегтер:
    Пікір Конституциялық комиссия Сергей Пономарев Конституциялық реформа
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
    Соңғы жаңалықтар