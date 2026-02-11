Жаңа Конституция Қазақстандағы келісім мен ынтымақтастықты қамтамасыз етудің сенімді тірегіне айналады – Сергей Пономарев
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Конституциясының жаңа жобасы – тұтас, теңгерімді әрі жан-жақты пысықталған құжат, сондықтан оны жалпыхалықтық референдумға шығаруға толық негіз бар. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның он екінші отырысында Мәжіліс депутаты Сергей Пономарев мәлімдеді.
Депутаттың айтуынша, Ата заңға ұсынылған өзгерістер қоғамның бүгінгі сұранысына тікелей жауап береді, әсіресе азаматтардың мемлекеттен күтетін теңдік пен ертеңгі күнге деген сенімі басты назарға алынған.
– Мемлекет басшысы атап өткендей, барлық түзетулердің түпкі мәні бір – ол адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Жаңа Конституция жобасы осы логикамен құрылған, – деді Сергей Пономарев.
Халық қалаулысы құжаттың болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті де қамтитынын айтты. Оның ішінде қоршаған ортаны сақтау, тұрақты экономика мен әлеуметтік қауіпсіздік мәселелері өзара сабақтасқан.
– Маңызды элементтердің бірі – азаматтық қоғамның рөлін күшейту. Қоғамдық бірлестіктердің еркін қызметі мен азаматтардың басқару ісіне қатысу мүмкіндігінің кеңеюі ашық диалогқа жол ашады. Ал заң мен сот алдындағы бәрінің теңдігі – әділетті құқықтық тәртіптің негізі. Бұл адамдардың әлеуметтік мәртебесіне немесе тұрғылықты жеріне қарамастан, олардың құқықтарының бірдей қорғалатынын білдіреді, – деді депутат.
Сергей Пономарев көпұлтты қоғамдағы бірлік пен келісім мәселесіне де тоқталып өтті. Оның пайымдауынша, жаңа Конституция әрбір адамның қадір-қасиетін құрметтеу арқылы тұрақтылықты нығайта түспек.
– Жаңа Конституция жобасы – халықтың үмітін арқалаған, мемлекеттің адам құқығы, қауіпсіздік және әлеуметтік сала үшін жауапкершілігін айқындайтын құнды құжат, – деп түйіндеді Мәжіліс депутаты.
Айта кетейік, бұған дейін «Ақжол» партиясы жаңа Конституция жобасына 50-ден астам түзету ұсынған еді.