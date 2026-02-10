Жаңа Конституция жобасы қоғам мен билік арасындағы диалогты нығайтады – Нұралы Әбішев
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа Конституция жобасы елдің саяси, құқықтық және қоғамдық дамуын айқындап, азаматтардың мемлекеттік шешімдерге қатысу мүмкіндігін кеңейтеді. Бұл туралы Түркістан облыстық мәслихатының төрағасы Нұралы Әбішев айтты.
– Жаңа Конституция жобасының ұсынылуы – ұзақ жылдар бойы қалыптасқан қоғам сұранысының және уақыт талабынан туған заңды қажеттілік. Ата заңымыз тәуелсіздіктің құқықтық негізін қалап, мемлекеттілікті нығайтып, елді тұрақты даму жолына шығарды. Алайда уақыт өте қоғам өзгеріп, жаңа талаптар пайда болды. Сондықтан билік пен халық арасындағы қарым-қатынасты жаңаша сипаттау қажеттілігі туындады, – деді ол.
Оның айтуынша, азаматтардың шешім қабылдауға қатысуы мен билік тармақтары арасындағы тепе-теңдіктің сақталуы өңір тұрғындары үшін ерекше маңызды.
– Түркістан облысы – халқы тығыз орналасқан өңірлердің бірі. Аймақта жұмыс істей отырып, билік жүйесінің ашықтығы мен кері байланыстың маңызын жақсы түсінеміз. Жаңа Конституция жобасы азаматтардың қоғамдық-саяси өмірге белсенді қатысуына жол ашады. Мемлекеттік шешімдерді әзірлеу мен іске асыру барысында халық пікірі мұқият ескерілмек, – деді Н.Әбішев.
Ол бұл бастама өңірлер үшін тұрғындарды, қоғамдық бірлестіктерді, жастар өкілдерін және кәсіби қауымдастықтарды ел дамуы мәселелерін талқылауға кеңінен тартуға мүмкіндік беретінін атап өтті.
– Халқы көп Түркістан облысында жастар мен жас отбасылардың үлесі жоғары. Сондықтан келешекке деген сенімді нығайту аса маңызды. Өзім де төрт баланың әкесі ретінде жаңа жобаға ұсынылған өзгерістерге тек кәсіби тұрғыдан емес, болашақ ұрпақтың өмір сүру жағдайын ойлайтын азамат ретінде қараймын. Бұл жоба мемлекет пен қоғам арасындағы диалогты нығайтып, азаматтардың мемлекеттік мәселелерге ерте жастан қатысуына жол ашады, – деді мәслихат төрағасы.
Сондай-ақ ол өзара теңгерімді әрі есеп беретін билік жүйесін құрудың маңызын атап өтті.
– Өкілеттіктердің нақты бөлінуі, өкілді органдар рөлінің күшеюі және атқарушы биліктің есепті болуы өңірлердің басқарудағы жауапкершілігін арттырады. Бұл жергілікті мәслихаттардың тиімді жұмыс істеуіне, өңір ерекшеліктері мен халық сұранысын ескеруге мүмкіндік береді, – деді ол.
Айта кетейік, 9 ақпан Конституциялық реформа жөніндегі комиссияға халықтан 5000-ға жуық ұсыныс түскенін хабарлаған едік.