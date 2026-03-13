Жаңа Конституция жобасы: Мәжіліс төрағасы ТүркПА миссиясымен пікір алмасты
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Түркі мемлекеттерінің Парламенттік Ассамблеясының жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдумдағы халықаралық байқаушылар миссиясымен кездесті. Бұл туралы ҚР Парламентінің Мәжілісі мәлім етті.
Кездесуде Ерлан Қошанов алдағы референдум ел дамуының жаңа кезеңінің басталуын білдіретін тарихи оқиға екенін атап өтті. Бұл ретте, жаңа Конституция жобасының нормалары — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев президенттіктің алғашқы күндерінен бастап жүйелі түрде іске асырып келе жатқан реформалардың дәйекті жалғасы.
— Конституция ашық түрде және халықпен кеңесе отырып дайындалды. Әркім өз ұсыныстарын беруге мүмкіндік алды. Бүгін біз жаңа Конституция азаматтарымыздың қажеттіліктері, тілектері және үміттері көрініс тапқан Халықтық құжат деп сенімді түрде айта аламыз. Ата заңды әзірлеудегі Мемлекет басшысының рөлін ерекше атап өту керек. Президент Конституцияның тарауларымен, баптарымен жеке өзі жұмыс істеді, конституциялық комиссия мүшелерімен тұрақты түрде кездесіп, құжат жобасына енген маңызды новеллаларды ұсынды, — деді Мәжіліс төрағасы.
Ерлан Қошанов жаңа Конституция адам құндылықтарына, яғни азаматтарымыз үшін маңызды нақты құқықтар мен кепілдіктерге бағытталғанына назар аударды. Сол үшін де білім беру, ғылым, инновация, мәдениет, адал еңбек және баршаға тең мүмкіндіктер басты конституциялық құндылықтарға айналды. Ата заңның өн бойында «Адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін» идеясы айқын көрініс тапты.
Мәжіліс төрағасы елдің жетекші қоғамдық-саяси күштерін біріктірген жаңа Конституцияны қолдау жөніндегі Жалпыұлттық коалицияның жұмысы туралы хабардар етті. Коалиция мүшелері бүкіл ел бойынша миллиондаған қазақстандықтар қатысқан ондаған мың іс-шара өткізді. Олар барлық аймақтағы азаматтар конституциялық құндылықтарды қолдайтынын және елдің болашағын сонымен байланыстыратынын көрді.
Өз кезегінде ТүркПА миссиясының басшысы, Түркия Ұлы ұлттық жиналысының депутаты Осман Местен жаңа Конституция мазмұнымен танысып шыққанын айта келіп, ондағы біраз новеллалардың прогрессивтілігі мен жаңашылдығына тоқталды. Құжаттың преамбуласының терең мазмұнына, онда Ұлы дала халықтарының сан ғасырлық ортақ тарихы көрініс тапқанына ерекше мән берді. Сонымен қатар Миссия басшысы алдағы референдум барысында барлық халықаралық нормалар мен стандарттар сақталатынына сенім білдіріп, ТүркПА байқаушылары ұйым құрылған сәттен бастап түркі елдеріндегі электоралдық іс-шаралардың бәріне үнемі қатысып келе жатқанын атап өтті.
Кездесуге қатысқан Әзербайжанның Милли Мәжіліс депутаты Малахат Ибрагимгызы, Қырғыз Республикасының Жогорку Кенеш депутаты Ырысбек Атажанов және ТүркПА Бас хатшысы Рамиль Гасан Қазақстанда жүріп жатқан реформалар елдің мемлекеттілігі мен демократиялық қағидаттарды одан әрі нығайта түсуіне тілектестік білдірді.
Кездесу соңында Мәжіліс төрағасы ТүркПА миссиясының мүшелеріне алдағы референдумға байқаушы ретінде қатысып жатқандары үшін алғысын білдірді.
Еске сала кетейік, бұған дейін ТүркПА Қазақстандағы референдумды бақылайтынын жаздық.