Жаңа қосалқы станция: елорданың 80 мың тұрғыны сенімді электрмен қамтамасыз етілді
АСТАНА. KAZINFROM — Астанада «Арай» атты жаңа төмендеткіш қосалқы станция пайдалануға берілді. Шараға ҚР Энергетика министрлігі, қала әкімдігі, қоғам өкілдері мен БАҚ қатысты. Бұл туралы ведомствоның бапсасөз қызметі мәлім етті.
— Жаңа қосалқы станция электр энергетикасы саласындағы заманауи техникалық шешімдер негізінде салынған. Жоба аясында жалпы қуаты 80 МВА болатын 110/20 кВ екі күштік трансформатор орнатылып, ұзындығы 11 км-ден асатын 110 кВ жоғары кернеулі кабель желілері тартылды, — делінген хабарламада.
Жобаны іске асыру нәтижесінде болашағы зор құрылыс ауданында орналасқан 80 мыңнан астам тұрғын, сондай-ақ мектептер, балабақшалар, ауруханалар сияқты әлеуметтік нысандар және Тұран даңғылының батысындағы, Ұлы Дала даңғылы бойындағы аумақ сенімді әрі сапалы электр қуатымен қамтамасыз етілді.
«Арай» қосалқы станциясының жобасы — елорданың энергетикалық инфрақұрылымын дамыту стратегиясының маңызды бөлігі болып табылады. Ол электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға, қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға және Астананың туристік әлеуетін дамытуға бағытталған.
Еске сала кетейік, бұған дейін қолданыстағы мораторий аясында электр энергиясына шекті тарифтер өзгеріссіз қалғанын жазған едік.