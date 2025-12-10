KZ
    10:35, 10 Желтоқсан 2025

    Жаңа стадионның сыйымдылығы 45 мың орынға ұлғайтылуы мүмкін – Алматы әкімі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда қалалық мәслихаттың кезектен тыс XXХIX сессиясы өтті.

    стадион
    Фото: скриншот

    Сессия барысында Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мегаполистің 2026-2028 жылдарға арналған бюджет жобасын таныстырды.

    Шаһар басшысы 2026 жылға жергілікті бюджеттен 2,8 трлн теңге қарастырылғанын атап өтті. Оның ішінде 850 млрд теңге экономикалық дамуды ілгерілетуге жұмсалады. Сондай-ақ жол-инфрақұрылымын дамытуға қомақты қаржы бөлінбек.

    Сөз арасында Алматы әкімі мегаполисте құрылысы жоспарланған жаңа стадион сыйымдылығы көбеюі мүмкін екенін айтты.

    – Президент тапсырмасына сәйкес, халықаралық стандарттарға сай жаңа стадионның құрылысы жалғасады. Қазір оның сыйымдылығын - 35 мың орыннан 45 мыңға көбейту мәселесі қарастырылып жатыр. Құрылысты 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған, - деді Дархан Сатыбалды.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда 35 мың көрерменге есептелген, UEFA-ның 4-санат талаптарына сай келетін жаңа стадион салынатынын жазғанбыз. 

    Сонымен қатар жаңа стадион сыйымдылығының көбеюі мүмкін екенін жазған едік.

