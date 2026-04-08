Жаңа цифрлық аккредиттеу жүйесі әзірленіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа цифрлық механизм зертханаларды, сертификаттау органдарын және аккредиттеу жүйесіндегі басқа ұйымдарды қоса алғанда, нарықтың негізгі қатысушыларын қамтиды.
Жаңа формат қашықтан бағалауға, процедураларды жылдамдатуға, қарапайым және ашық етуге, қажетсіз формальдылықтарды азайтуға және тіпті су тасқыны мен карантинді қоса алғанда, саяхат шектеулері кезінде де сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жоюға мүмкіндік береді.
СИМ Техникалық реттеу және аккредиттеу «Ұлттық аккредиттеу орталығы» РМК бас директоры Искандер Хамитовтың айтуынша, қашықтықтан формат қажетсіз кедергілерді жояды: бұрын бағалау орнына баруды және жеке қатысуды талап ететін процедуралар енді цифрлық құралдарды пайдалану арқылы онлайн режимінде қолжетімді.
Қашықтан бағалау форматы тек жоспарланған бағалаулар мен белгіленген критерийлерге сәйкес келетін ұйымдар үшін қолжетімді екенін атап өту маңызды. Бастапқы аккредиттеулер, жаңартулар, орын ауыстыру немесе қызмет кеңейтулері әлі де жергілікті сарапшылар тобын қажет етеді.
Механизм кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. 2026 жылы шамамен 300 субъект үшін пилоттық іске қосу басталады: алғашқы бағалаулар жергілікті техникалық сарапшылармен және олардың бақылауымен жүргізіледі. 2027 жылы жүйені барлық жоспарлы тексерулерге кеңейту жоспарлануда — 700 субъектінің кейбіреулері жоғары стандарттарды сақтай отырып, қашықтықтан бағалаудан өте алады.
Бастама бірыңғай цифрлық ортаны тудырады, процедуралық ашықтықты арттырады және бизнес үшін әкімшілік кедергілерді азайтады.
Айта кетелік елде 250-ден астам цифрлық жоба іске асырылғаны туралы жазған едік.