Жаңа Зеландия жағалауында магнитудасы 5,6 болатын жер сілкінісі тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа Зеландияның Солтүстік аралы жағалауында магнитудасы 5,6 болатын жер сілкінісі болды деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) мәліметінше, жерасты дүмпулері Гисборн ауданындағы Хикс шығанағынан оңтүстікке қарай 14 шақырым жерде тіркелген.
Жер сілкінісінің ошағы шамамен 52,8 шақырым тереңдікте жатыр.
Әзірге зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат түскен жоқ.
Осыған дейін Әзербайжанда магнитудасы 3,6 болатын жер сілкінісі тіркелгені туралы жаздық.