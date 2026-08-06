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    Табиғаттың тосынсыйы: Жаңа Зеландияға қалың қар жауды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жаңа Зеландияның бірқатар өңірінде күн күрт суытып, аяз күшейді. Елдің Оңтүстік аралының таулы жерлері мен жоталарын қар басты, деп хабарлайды The Guardian.

    Жаңа Зеландияға қалың қар жауды
    Фото: The Guardian

    Данидин қаласын қалың қар жапса, Крайстчерч қаласындағы Порт-Хиллс жотасы ақ көрпеге оранды. Суық ауа райы қар аралас жаңбыр, бұршақ және қатты мұздай желмен қатар жүріп жатыр.

    Веллингтон мен елдің тағы бірнеше өңірінде де ауа райы күрт суытып, қолайсыз жағдай қалыптасты.

    Жаңа Зеландияның метеорологиялық қызметі түнде ауа температурасы одан әрі төмендейтінін ескертті. Соның салдарынан қатты үсік болып, жолдарда көктайғақтың пайда болу қаупі жоғары.

    Табиғаттың тосынсыйы: Жаңа Зеландияға қалың қар жауды
    Фото: Жаңа Зеландия метеорологиялық қызметі / X желісі
    Жаңа Зеландия, қар
    Фото: New Zealand Police

    Бұған дейін «Эль-Ниньо» құбылысы 2026 жылдың тамыз-қазан айларында күшейіп, әлемнің көптеген өңірінде ауа температурасының қалыпты деңгейден жоғарылауына және жауын-шашын тәртібінің айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін екенін хабарлағанбыз.

    Сондай-ақ БҰҰ «Эль-Ниньо» салдарынан тағы 49 млн адам азық-түлік тапшылығына ұшырауы мүмкін екенін мәлімдеді.

    Әлем жаңалықтары Көктайғақ Ауа райы Қар Климат Аяз
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Авторлар