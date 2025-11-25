KZ
    Жаңа жылдан кейін жанар-жағармай бағасы көтеріле ме – Ақкенженов жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Жаңа жылдан кейін жанар-жағармай бағасының көтерілу мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - Егер жанар-жағармай жайында айтар болсақ, ең алдымен әлеуметтік маңыңы бар АИ-92 бензині мен дизель отынын атап өткен жөн. Олар бұрын мемлекет таратынан реттелетін. Ал АИ-95, АИ-98 бензиндерінің бағасы реттелмейді. Сондықтан олардың бағасы өсуі мүмкін, - деді министр Ақордада БАҚ өкілдерінің сауалына орай.

    Осы ретте ол АИ-92 бензині мен диезль отынына 2026 жылдың наурыз айының соңына дейін мораторий жарияланғанын атап өтті. 

    - Үкімет сол уақытқа дейін сұйытылған мұнай газын қоса алғанда бағаны өзгертпеу туралы шешім қабылдады. Жалпы, заңға сәйкес, бағаны жылына 2 рет ғана түзетуге жол беріледі. Бірақ, 2026 жылдың науырыз айының соңына дейін мораторий жарияланды, баға өзгермейді, - деді Ерлан Ақкенженов. 

    Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан Президентін Ақордада қарсы алғанын жазған едік.

