Жаңаөзен газ өңдеу зауытының мердігерлері апта сайын есеп беруге міндеттелді
АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мердігер ұйымдардан Жаңаөзендегі газ өңдеу зауытының құрылыс қарқынын бірнеше есе арттыруды талап етті.
Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, Маңғыстау облысына жұмыс сапары барысында министр жобаның іске асырылу барысымен танысып, бекітілген кестеден айтарлықтай кешігудің бар екенін атап өтті.
Келісімшарт бойынша құрылыс мерзімі 36 айды құраса, соның 29 айы өтіп кеткен. Соған қарамастан жобаның жалпы дайындығы шамамен 40 пайыз ғана. Басқаша айтқанда, құрылысқа бөлінген уақыттың 81 пайызы пайдаланылғанымен, нақты орындалған жұмыстардың көлемі жоспарланған көрсеткіштерден едәуір төмен.
— Мұндай құрылыс қарқыны бізді қанағаттандырмайды. Мердігерлер жұмыс көлемін дереу ұлғайтуы тиіс, — деді Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов.
Құрылыс-монтаж жұмыстарының орындалу деңгейі небәрі 13 пайызды құрайды. Бетон жұмыстары бойынша да айтарлықтай артта қалу байқалады: жоспарланған 58,4 мың текше метрдің орнына небәрі 7,5 мың текше метр орындалған.
Технологиялық жабдықтарды жеткізу ісінде де кешігулер тіркелді. Тапсырыс берілген 259 позицияның тек 98-і ғана шетелдік өндірушілер тарапынан жөнелтілген. Осыған байланысты мердігерлерге жабдықтарды жеткізуді бірнеше есе жеделдету, шетелдік өндірушілермен жұмысты күшейту және Қазақстан аумағында модульдік құрастыру қуаттарын арттыру тапсырылды.
— Жаңаөзен газ өңдеу зауыты — еліміз үшін стратегиялық маңызы бар жоба. Тапсырыс беруші мердігерлерді жүз пайыз аванспен уақытылы қамтамасыз етті. Енді құрылыс қарқынын күшейтіп, зауытты белгіленген мерзімде пайдалануға беру қажет, — деп атап өтті Ерлан Ақкенженов.
Құрылысты жеделдету үшін құрылыс алаңына қосымша жұмыс күші мен арнайы техника жұмылдырылуы тиіс. Құрылыстың ең қызған кезеңінде мұнда 1200-ге дейін маман еңбек ететін болады.
Зауыт іске қосылғаннан кейін жылына 900 млн текше метр газ өңдей алады. Жоба аясында жыл сайын 743 млн текше метр тауарлық газ, 217 мың тонна сұйытылған мұнай газы және 122 мың тонна пентан-гексан фракциясы өндіріледі.
Энергетика министрлігі жобаның іске асырылуын бақылауды күшейтті. Енді мердігер ұйымдар құрылыс барысы, орындалған жұмыстар және анықталған кешігулерді жою жөніндегі шаралар туралы апта сайын жедел есеп ұсынып отырады.
Айта кетейік, Жаңаөзен газ өңдеу зауытын пайдалануға беру 2027 жылға жоспарланған.
Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында Қашаған, Қарашығанақ кен орындары мен Жаңаөзендегі газ өңдеу зауыттарының құрылысын апта сайын бақылауға алуды тапсырғанын жазғанбыз.