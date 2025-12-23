Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары ауысты
АСТАНА. KAZINFORM — Мақсат Мұқаш Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындалды, деп хабарлайды қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі.
Жаңаөзен қаласының әкімі Жансейіт Қайнарбаев қала активіне және қалалық мәслихат депутаттарына Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары лауазымына тағайындалған Мақсат Асқарұлы Мұқашты таныстырды.
Мақсат Асқарұлы Мұқаш 1991 жылы Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласында дүниеге келген.
Білімі — жоғары. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін «Дене шынықтыру және спорт», М. С. Нәрікбаев атындағы ҚАЗГЗУ университетін «Құқықтану», Esil University мекемесін «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 2013 жылы білім және спорт саласында бастаған. Әр жылдары балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде басшылық қызметтер атқарды.
2019–2023 жылдары Жаңаөзен қаласындағы № 1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры болды.
Жаңаөзен қалалық мәслихатының VІІ шақырылым депутаты (2021 — 2023 жж.)
2023 ж. маусым–қазан — Маңғыстау облысы әкімінің көмекшісі қызметін атқарды.
2023 жылғы қазан айынан бастап Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарды.
2025 жылғы 22 желтоқсан күні Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындалды.
Бұдан бұрын Қостанай облысы cтатистика департаментінің басшысы ауысқаны белгілі болды.