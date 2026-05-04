    Жанармай бекеттерінде бензин, дизель және автогаз бағасы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Еліміздегі жанармай құны аймақ пен жанармай құю станциясына байланысты әртүрлі ұсынылған.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    4 мамырдағы жағдай бойынша бағалар:

    АИ-92

    * Астана: 238 тг/л

    * Алматы: 238–240 тг/л

    * Шымкент: 223–226 тг/л

    АИ-95

    * Астана: 312–315 тг/л

    * Алматы: 320–322 тг/л

    * Шымкент: 303–305 тг/л

    АИ-98

    * Астана: 355–365 тг/л

    * Алматы: 360–375 тг/л

    * Шымкент: 345–350 тг/л

    Дизель отыны

    * Астана: 328–330 тг/л

    * Алматы: 330–336 тг/л

    * Шымкент: 332–334 тг/л

    Газ

    * Астана: 112 тг/л

    * Алматы: 112 тг/л

    * Шымкент: 102 тг/л

    Досбол Атажан
