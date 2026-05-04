Жанармай бекеттерінде бензин, дизель және автогаз бағасы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Еліміздегі жанармай құны аймақ пен жанармай құю станциясына байланысты әртүрлі ұсынылған.
4 мамырдағы жағдай бойынша бағалар:
АИ-92
* Астана: 238 тг/л
* Алматы: 238–240 тг/л
* Шымкент: 223–226 тг/л
АИ-95
* Астана: 312–315 тг/л
* Алматы: 320–322 тг/л
* Шымкент: 303–305 тг/л
АИ-98
* Астана: 355–365 тг/л
* Алматы: 360–375 тг/л
* Шымкент: 345–350 тг/л
Дизель отыны
* Астана: 328–330 тг/л
* Алматы: 330–336 тг/л
* Шымкент: 332–334 тг/л
Газ
* Астана: 112 тг/л
* Алматы: 112 тг/л
* Шымкент: 102 тг/л
