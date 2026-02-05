Жаңартылған Switch 2 консолі Nintendo-ға рекордтық табыс әкелді
АСТАНА. KAZINFORM — Жапондық Nintendo компаниясы қаржы жылының алғашқы үш тоқсанында пайда 51% өскенін жариялады, оған жаңартылған switch 2 консолінің жоғары сатылымы ықпал етті, деп хабарлайды AP.
Сәуірден желтоқсанға дейін бейне ойын өндірушінің пайдасы бір жыл бұрынғы 237 миллиард иенмен салыстырғанда 358,9 миллиард иенді (2,3 миллиард доллар) болды. Өткен жылы сатылымға шыққан Switch 2-ге сұраныстың арқасында сатылымдар екі есеге жуық өсті — 99%-ға 1,9 триллион иенге (12 миллиард доллар) жетті.
Switch 2 консолі гибридті — ол жақсартылған экраны мен графикасы бар үй және портативті жүйе ретінде жұмыс істейді.
Nintendo қаржы жылында 19 миллион консоль сатуды жоспарлап, желтоқсан айының соңына қарай 17,4 миллионға жуық құрылғы сатылды — бұл компания үшін рекордтық көрсеткіш.
Консольдің бағдарламалық жасақтамасы да табысқа жетіп отыр. Mario Kart World 14 миллионға жуық көшірме сатты және Switch бүкіл әлем бойынша барлығы 129 миллион ойыншыға жетті.
Компания Super Mario және Splatoon франшизаларына негізделген жаңа ойындарды шығаруды жоспарлап отыр. Ал үшінші тарап студиялары Biohazard және Final Fantasy негізіндегі жобаларды әзірлеп жатыр.
Сарапшылардың пайымдауынша, чип бағасының өсуі және Switch 2 сатылымының бәсеңдеуі туралы алаңдаушылыққа негіз жоқ. Nintendo акциялары 3 ақпанда 1,8%-ға өсті, бұл нарықтың оң серпінін көрсетеді.
