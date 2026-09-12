Жәнібек Әлімханұлы Шираздың титулына таласатынын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлы (17-0, 12 КО) қазір британдық Хамза Ширазға (24-0-1, 19 КО) тиесілі WBO нұсқасы бойынша суперорта салмақтағы әлем чемпионы белбеуін жеңіп алуды көздеп отыр, деп хабарлайды Sports.kz.
— Ол менің жауым емес. Маған тек оның титулы керек. Мұнда жеке бастың ешқандай мәселесі жоқ, — деген Әлімханұлы Ширазбен бірге түскен суретін X әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялады.
Еске салайық, тамыз айында Дүниежүзілік бокс ұйымы (WBO) Хамза Ширазға титулын Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жекте қорғауды міндеттеген еді. Белгіленген мерзім ішінде боксшылардың командалары жекпе-жек өткізу туралы келісімге келе алмады. Осыдан кейін жекпе-жек промоутерлік саудаға шығарылды.
Бұған дейін Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпионымен жекпе-жекке қатысты пікір білдіріп, Хамза Ширазбен ықтимал жекпе-жекке қаншалықты қызығушылық танытатынын айтқан болатын.