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    Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпионымен жекпе-жекке қатысты пікір білдірді

    АСТАНА.KAZINFORM — Жеңіліп көрмеген қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы WBO нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанған британдық Хамза Ширазбен ықтимал жекпе-жекке қаншалықты қызығушылық танытатынын айтты.

    Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпионымен жекпе-жекке қатысты пікір білдірді
    Фото: janibek_alimkhanuly/ instagram

    Әлімханұлының айтуынша, WBO ұйымы тағайындаған Ширазбен жекпе-жекте оны қарсыласының өзі емес, чемпиондық белбеуді иелену мүмкіндігі қызықтырады.

    — Ол мені қызықтырмайды! Ол — танымал боксшы емес. Маған одан тек чемпиондық титул қажет. Ал одан кейін WBC мен WBO белбеулері сарапқа салынатын жекпе-жек болады! Бұл Жәнібек пен Канелоның айқасы болады, — деді Әлімханұлы.

    Жәнібек Әлімханұлы
    Фото: Әлеуметтік желіден

    Айта кетейік, қазақстандық боксшы мен британдық спортшы арасындағы жекпе-жек өту-өтпеуі әзірге белгісіз. Дүниежүзілік бокс ұйымы (WBO) Әлімханұлын Шираз иеленіп отырған екінші орта салмақтағы әлем чемпионы титулына міндетті үміткер ретінде ресми түрде бекіткен.

    Тараптарға жекпе-жек бойынша келіссөз жүргізуге 20 күн берілген. Бұл мерзім 2026 жылғы 3 қыркүйекте аяқталады. Алайда британдық боксшының командасы аталған жекпе-жекті өткізуге қарсы болып отыр.

    Бұған дейін әлем чемпионы Хамза Шираз WBO ұйымының Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жек өткізу туралы шешімін сынап, ұйымды жемқорлыққа айыптаған болатын.

    Боксшы Сауль «Канело» Альвареспен немесе Хамза Ширазбен жұдырықтасуға дайын екенін айтқан болатын.

    Бокс Спорт Жәнібек Әлімханұлы Кәсіпқой бокс
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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