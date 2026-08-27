Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпионымен жекпе-жекке қатысты пікір білдірді
АСТАНА.KAZINFORM — Жеңіліп көрмеген қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлы WBO нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанған британдық Хамза Ширазбен ықтимал жекпе-жекке қаншалықты қызығушылық танытатынын айтты.
Әлімханұлының айтуынша, WBO ұйымы тағайындаған Ширазбен жекпе-жекте оны қарсыласының өзі емес, чемпиондық белбеуді иелену мүмкіндігі қызықтырады.
— Ол мені қызықтырмайды! Ол — танымал боксшы емес. Маған одан тек чемпиондық титул қажет. Ал одан кейін WBC мен WBO белбеулері сарапқа салынатын жекпе-жек болады! Бұл Жәнібек пен Канелоның айқасы болады, — деді Әлімханұлы.
Айта кетейік, қазақстандық боксшы мен британдық спортшы арасындағы жекпе-жек өту-өтпеуі әзірге белгісіз. Дүниежүзілік бокс ұйымы (WBO) Әлімханұлын Шираз иеленіп отырған екінші орта салмақтағы әлем чемпионы титулына міндетті үміткер ретінде ресми түрде бекіткен.
Тараптарға жекпе-жек бойынша келіссөз жүргізуге 20 күн берілген. Бұл мерзім 2026 жылғы 3 қыркүйекте аяқталады. Алайда британдық боксшының командасы аталған жекпе-жекті өткізуге қарсы болып отыр.
Бұған дейін әлем чемпионы Хамза Шираз WBO ұйымының Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жек өткізу туралы шешімін сынап, ұйымды жемқорлыққа айыптаған болатын.
Боксшы Сауль «Канело» Альвареспен немесе Хамза Ширазбен жұдырықтасуға дайын екенін айтқан болатын.