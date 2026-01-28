Жәнібек Әлімханұлын допинг дауына қарамастан титулдық жекпе-жекке шақырды
АСТАНА. KAZINFORM - Орта салмақтағы WBC нұсқасы бойынша әлем чемпионы доминикандық Карлос Адамес орта салмақта WBO және IBF чемпионы атанған Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жек өткізуге дайын екенін жеткізді.
Қазақстандық былғары қолғап шеберінің бірден екі допинг-сынамасында тыйым салынған мельдоний затының болуы оң нәтиже көрсетті. Соған қарамастан Карлос Адамес жекпе-жекке дайын және қазақстандық боксшымен жекпе-жек өткізгісі келетінін жариялады.
- Бізге әзірге күте тұруға тура келеді. Ол допингты пайдаланғаны үшін өз жауабын айтады. Бірақ менің Жәнібекпен бәсекелестігім туралы түсінігім жеке мақсатта деп санаймын. Жанкүйерлер арасында Жәнібек Әлімханұлы мен WBA нұсқасы бойынша әлем чемпионы Эрисланди Лараның жекпе-жегі ерекше қызығушылық туғызған еді. Дегенмен Жәнібектен допинг анықталып, жекпе-жек өткізілген жоқ. Егер сіз менен «Қазақстандық боксшымен күш сынасқың келе ме?» деп сұрасаңыз, мен «иә» деп жауап беремін. Бұл жерде допинг ешқандай маңызды емес. Өйткені мен өзімді шаршы алаңда Жәнібекке қарсы тексеріп көргім келеді. Айта кетейін, ол допингті қаншалықты пайдаланса да, оның мені жеңетініне ешкім кепілдік бермейді. Егер мен мансапты аяқтамас бұрын онымен күш сынасуға мүмкіндігім болса, Жәнібекпен жекпе-жек өткізуге келісім беремін, - деді Карлос Адамес The Ring журналына.
Адамес Жәнібекпен кездесуге дайын екенін мәлімдей отырып, оған қарсы сын да айтты.
- Досым Лараны аяймын, өйткені Жәнібек оған қарсы әділ жекпе-жек өткізе алған жоқ, - деді Адамес. - Жәнібек алдауға және лас әрекетке жол берді. Әлімханұлының жасы Ларадан біршама төмен еді, бірақ бәрібір допинг қолданды. Жәнібек тыйым салынған дәрі-дәрмек арқылы басымдыққа ие болғысы келді. Мен досым үшін өкінемін. Себебі ол атақтарды біріктіру үшін күресуге көп уақытын сарп етті. Жәнібек бізді алдап, спортқа адалдық танытқан жоқ, - деді Карлос Адамес.
Айта кетейік, Жәнібек Әлімханұлының оң допинг-сынамасына ісімен Қазақстан кәсіби бокс федерациясы айналысып жатыр. Шешім шығарылғаннан кейін барлық материал ірі халықаралық федерацияларға берілетін болады.