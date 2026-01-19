Жәнібек Әлімханұлының допинг дауына қатысты іс қайта қаралады
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлының допинг дауына қатысты ісі 23 қаңтарда қайта қаралатын болды.
Бұл жөнінде Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті Рахымжан Ерденбеков өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.
- Кәсіби боксшы Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг ісі бойынша оң нәтижелерді және тыңдауды қоғамдық талқылауды ескере отырып, мен кәсіби және жауапкершілік тұрғысынан түсініктеме беру қажет деп санаймын.
Қазақстан кәсіби бокс федерациясының Тәртіптік комиссиясы бұл іс бойынша алғашқы тыңдауды өткізді. Оның мақсаты асығыс қорытындыларға келу емес, керісінше, материалдарды бастапқы бағалау, процедуралық аспектілерді тексеру және дәлелдемелер базасының толықтығын анықтау болды. Осы кезеңде де істі тек бір ғана аналитикалық нәтижеге сүйене отырып, ресми түрде қарау мүмкін емес екені белгілі болды. Тыңдау барысында сараптамалық, медициналық және құқықтық бағалауды қажет ететін қосымша мән-жайлар анықталды, - деп жазды Рахымжан Ерденбеков.
Сондықтан федерация тарапынан ол Тәртіптік комиссияның төрағасы ретінде 23 қаңтарға қайта сот отырысын тағайындау туралы шешімді қолдаған.
- Бұл ерекшелік емес, халықаралық салдары болуы мүмкін күрделі және сезімтал істерде қолданылатын кәсіби тәжірибе. Мен негізгі мәселені атап өткім келеді: допинг-тесттің оң нәтижесінің өзі спортшының ниетінің немесе елеулі кінәсінің дәлелі болып табылмайды.
Халықаралық допингке қарсы стандарттар заттың жұтылу себептерін, спортшының мұқияттылық дәрежесін және тестілеуден бұрын және кейін олардың мінез-құлқын талдауды талап етеді.
Комиссия істі халықаралық спорттық сот істерінің кілті болып табылатын және Спорттық арбитраждық сот бірнеше рет қолданған «Елеулі кінә немесе немқұрайлылық жоқ» қағидасына сәйкес қарастыруда.
Комиссия құрамына Федерацияның, мемлекеттік спорт органының, Ұлттық допингке қарсы орталықтың, медициналық комиссияның және халықаралық төреші өкілдері кірді. Бұл құрам жағдайды біржақты бағалаудың орнына кешенді және теңгерімді тәсілді қамтамасыз етеді.
Барлық процедуралар аяқталғанға дейін комиссия қорытынды қорытынды жасаудан бас тартады және ақпараттық кеңістіктегі барлық қатысушыларды кәсіби ұстамдылық танытуға шақырады. Кез келген шешімдер тек фактілер негізінде, әділдік қағидаттары мен халықаралық спорт құқығына сәйкес қабылданады.
Қайта сот отырысы 23 қаңтарға жоспарланған. Оған дейін тәртіптік комиссия барлық іс материалдарын қарауды жалғастырады, - деп толықтырды Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының президенті
WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы желтоқсан айындағы кезекті жекпе-жегі алдындағы допинг тестінен өтпей қалды.
Осыған байланысты орта салмақта WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы болып тұрған Жәнібек Әлімханұлы (17-0, 12 KO) мен WBA чемпионы Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO) арасындағы жылдың басты жекпе-жегі ресми түрде өтпейтіні белгілі болды.
Айта кетсек, бұдан бұрын кәсіпқой боксшы, әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлына қатысты допинг дауына байланысты тәртіптік істің қорытынды тыңдауы 19 қаңтарға белгіленген еді.
Жәнібек Әлімханұлы 1993 жылы 1 сәуірде дүниеге келген. Әуесқой бокста 2013 жылы әлем чемпионы атағынып, сол жылы Азия чемпионатында жеңіс тұғырына көтерілді.