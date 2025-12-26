Рой Джонс: Жәнібек – орта салмақтағы ең үздік боксшы
АСТАНА. KAZINFORM – Аты аңызға айналған америкалық былғары қолғап шебері кіші Рой Джонс WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы туралы пікірімен бөлісті. Бұл туралы Sports.kz жазды.
Танымал боксшы YouTube-тегі SPORT+ арнасына берген сұхбатында Жәнібектің үздік екенін айтты.
– Жәнібек – орта салмақтағы ең үздік боксшы. Ол әлемге өзінің мықтылығын көрсетуі, дәлелдеуі керек. Бұл алдағы уақыттың еншісіндегі мәселе, - деді америкалық спортшы.
Еске сала кетейік, бұған дейін WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының кезекті жекпе-жегі алдындағы допинг тестінен өтпей қалғанын жазғанбыз. Осы жағдайға байланысты Жәнібек Әлімханұлы мен Лараның жекпе-жегі ресми түрде тоқтатылған болатын.
Сондай-ақ Жәнібек Әлімханұлының менеджері Берік Сұлтан спортшының допингке қатысты жағдайы қалай болып жатқаны және бұдан кейін қалай өрбитіні туралы айтты.