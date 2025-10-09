Жәнібек Әлімханұлы үш белбеу сарапқа салынатын тарихи жекпе-жекке қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Таяуда қазақстандық боксшының қарсыласы кім болатыны және жекпе-жектің уақыты жарияланады.
Бұл туралы боксшының менеджері Берік Сұлтан әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Ол өз кезегінде WBO және IBF нұсқалары бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлының үш белбеу үшін өтетін тарихи жекпе-жекке қол қойғанын, алда жанкүйерлерді керемет айқас күтіп тұрғанын атап өтті.
– Біз барша қазақстандықтар көптен күткен тарихи және орта салмақтағы жекпе-жектің келісімшартына қол қойдық. Алдағы күндері промоутерлік компаниялар ресми мәлімдеме жасайды. Бізді керемет шоу күтіп тұр. Төрт титулдың барлығын жинаймыз деген мақсатымызға жетуге жақынбыз. Осылай тарихқа енгіміз келеді. Сол үшін еңбектенудеміз және сол еңбектің нәтижесін көретін күн де алыс емес. Сіздерді қуантып, осы керемет жаңалықпен алдын ала бөліскім келді, - деді Берік Сұлтан.
Айта кетейік, қазан айының басында BoxingScene порталы Әлімханұлы-Лара арасындағы айқас 6 желтоқсан күні Сан-Антониодағы (Техас) бокс кешінде өтеді деп ақпарат таратқан еді. Аталған бокс кешінің басты кездесуінде Ламонт Роуч пен Исаак «Питбулл» Круз жұдырықтасады.
Сондай-ақ бұған дейін өзбекстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлымен жекпе-жекке дайын екенін айтып, мәлімдеме жасағанын жазғанбыз.