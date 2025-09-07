Жаңбыр, бұршақ жауады: 7 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы
АСТАНА. KAZINFORM - Қазгидромет синоптиктері 7 қыркүйекте ауа райына байланысты еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялады.
Синоптиктердің болжамы бойынша, еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, солтүстік облыстарда бұршақ жауады деп болжанып отыр.
Астанада найзағай ойнайды. Шығыстан, солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні кей жерлерде 15-20 м/с жетеді. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысында батыста, оңтүстікте және шығыста күндіз нөсер жаңбыр, бұршақ жауады, дауыл соғады. Батыста, оңтүстікте және шығыста түнде және күндіз найзағай ойнайды. Шығыстан, солтүстік-шығыстан 15-20 м/с жел соғады. Батыста, оңтүстікте және орталықта жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда күн күркіреп, 15-20 м/с жел соғады.
Солтүстік Қазақстан облысында батыста, оңтүстікте және шығыста найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан 15-20 м/с жел соғады, батыста және оңтүстікте кей жерлерде 25 м/с жетеді. Петропавлда солтүстік-шығыстан 15-20 м/с жел соғады.
Қостанай облысында батыста, оңтүстікте және шығыста нөсер жаңбыр, бұршақ жауады, дауыл соғып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні 15-20 м/с. Оңтүстік-батыста төтенше, батыста, солтүстік-шығыста және оңтүстік-шығыста жоғары өрт қаупі сақталады. Қостанайда найзағай ойнайды, солтүстік-шығыстан 15-20 м/с жел соғады.
Қарағанды облысында таңертең және күндіз солтүстікте, батыста және шығыста найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Батыста және солтүстікте жоғары, оңтүстікте өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында батыста және солтүстікте найзағай ойнайды. Солтүстік пен оңтүстікте жоғары, шығыс пен орталықта өте жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысында батыста найзағай ойнайды. Шығыстан екпіні 15-20 м/с жел соғады. Солтүстікте және шығыста түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстікте жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында таулы аймақтарда найзағай ойнайды, солтүстікте шаңды дауыл соғады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел таңертең және күндіз солтүстік-батысқа ауысады, солтүстікте, батыста және тауларда екпіні 15-20 м/с. Аймақта төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент, Түркістан қалаларында оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыстан соғады, екпіні 15-20 м/с, өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында таулы аймақтарда найзағай ойнайды. Күндіз оңтүстік-батыстан жел соғады, таулы аймақтарда екпіні 15-20 м/с. Аймақта төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында Алакөл көлдерінде солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с болады. Облыста, оңтүстік-шығыста, солтүстік-батыста және орталықта аса жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорған қаласында өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысында солтүстікте найзағай ойнап, дауыл, шаңды дауыл соғады. Күндіз батыстан 15-20 м/с жел соғады. Өңірде өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында түнде солтүстікте және орталықта найзағай ойнайды, күндіз солтүстікте және шығыста найзағай ойнап, бұршақ жаууы мүмкін, дауыл соғады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз солтүстікте екпіні 15-20 м/с болады. Облыста, оңтүстікте, шығыста және орталықта жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде түнде найзағай ойнайды, жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында батыста, оңтүстікте және шығыста найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан екпіні 15-20 м/с жел соғады. Аймақтың басым бөлігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда күндіз найзағай ойнап, өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысында түнде солтүстікте және шығыста найзағай ойнайды. Күндіз 15-20 м/с жел соғады. Оңтүстікте, солтүстікте және шығыста жоғары, батыста өте жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында найзағай ойнайды. Батыста және орталықта түнде және таңертең тұман түседі. Өңірде аса жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда түнде және таңертең тұман түседі, төтенше өрт қаупі сақталады.
