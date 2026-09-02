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    Жандос Әбубәкіров Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қола жүлде еншіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Алыш — белбеу күресінен еркін стиль бойынша 60 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Әбубәкіров Жандос жүлделі III орынға табан тіреп, қола медаль иеленді.

    Жандос Әбубәкіров Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қола жүлде еншіледі
    Фото: Спорт комитеті

    ҚР Спорт комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, спортшымыз жарыс барысында шеберлігі мен қайсарлығын танытып, ел намысын абыроймен қорғады.

    Жандос Әбубәкіров Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қола жүлде еншіледі
    Фото: Спорт комитеті

     — Жандосты жүлдесімен құттықтаймыз! Қазақстан қоржынына тағы бір қола медаль қосылды! — делінген комитет таратқан ақпаратта.

    Жандос Әбубәкіров Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қола жүлде еншіледі
    Фото: Спорт комитеті

    Осыған дейін Алыш күресінен аса жеңіл салмақта сынға түскен Тұрмаханбет Қалмұхан қола жүлдегер атанғанын жазған едік.

    Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Күрес Спорт Қырғызстан
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар