Жәния Бекмұхамбетова Сауд Арабиясындағы халықаралық турнирде алтын медаль жеңіп алды
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстандық спортшы Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясының Даммам қаласында өткен халықаралық WTT Youth Contender турнирінде үздік атанды.
ҚР ҰОК мәліметінше, ол U13 жас санатында алтын медаль жеңіп алды. Жәния осы турнирде алты матч өткізіп, олардың барлығында да жеңіске жетті.
