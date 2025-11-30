Жанкүйерлер алаңды өртеп жіберді: Швециядағы матч бірнеше сағатқа созылды
АСТАНА. KAZINFORM — Швеция чемпионатының жоғарғы дивизионында өнер көрсеткен «Норрчёпинг» пен «Эргрют» командаларының плей-офф матчы кезінде жасанды шөп өртініп, жарыс 4 сағатқа кейінге қалдырылды. Бұл туралы Report агенттігі жариялады.
Оқиға ойынның негізгі уақыты аяқталуға бес минут қалғанда басталған. Командалар бұл уақытта 0:0 есебімен тең ойын көрсеткен болатын. «Норрчёпинг» жанкүйерлері пиротехникалық заттарды алаңға лақтырып, нәтижесінде синтетикалық жабын мен қақпа торы өртеніп кетті.
Ұзақ үзілістен кейін матч қайта жалғасты, бірақ небәрі 50 секундтан соң алаңға қайтадан петардалар лақтырылды. Жанкүйерлерді трибунадан шығару үшін ойын қайтадан тоқтатылды.
Жарыс төрт жарым сағаттан кейін қайта жалғасты. Нәтижесінде «Эргрюте» екі матчтағы есеп бойынша 3-0 есебімен жеңіске жетті.
Еске салайық, қазан айында Нидерланд полициясы Чемпиондар лигасы матчы алдында 180-ге жуық жанкүйерді ұстады.