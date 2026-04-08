    14:21, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Жануарларды өлтіргендер бес жылға сотталуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM – Жануарларға қатыгездік көрсеткендерге қарастырылған әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік күшейтіледі. Бұл жөнінде Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин мәлімдеді.

    Алматыда үй жануарларын тегін чиптеу бағдарламасы басталды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Оның сөзінше, ҚР Қылмыстық кодексінің 316-бабында жануарлар құқығы қамтылған.

    – Қолданыстағы заңнамаға сай, аң-құстарға залал келтіргендерге ең үлкен жаза – 30 күнге дейін бас бостандығынан айыру. Біз қазір бұл норманы күшейтіп жатырмыз. Үкіметке жолдадық. Енді жануарларға зиян келтіргендер алты айға дейін бас бостандығынан айрылуы мүмкін, – деді ол Мәжілісте тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Дегенмен, бұл – аң-құстарды жаралағандарға қатысты норма. Ал оларды өлтіргендерге қарастырылған жаза одан да қатаң.

    – ҚР Қылмыстық кодексінің қазіргі қолданыстағы 316-бабына сәйкес, жануарларды өлтіргендер екі жылға дейін бас бостандығынан айрылады. Біз бұл жазаны күшейтіп, бес жылға дейін ұзартып жатырмыз. Сондай-ақ айыпталушының мүлкі тәркіленуі де ықтимал. Ол жағдайға байланысты, – деді Е. Жаңбыршин.

    Сонымен бірге, оның сөзінше, әкімшілік жазаны да қатаңдатып, айыппұлды көтеру қарастырылып жатыр.

    Айта кетейік бұған дейін иттер мен мысықтарды чиптеу міндеттелетінін жазғанбыз.

     

    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Соңғы жаңалықтар