Жапония аюлармен қалай күресіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Жапонияда аюлардың шабуылы бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Гифу префектурасының шенеуніктері ерекше қорғанысқа жүгінді, деп хабарлайды ANEWZ.
Олар аюларды үркіту үшін ит сияқты үретін кішкентай дрондарды ұшыра бастады.
Дрондар күнде таңертең Куручи жеміс-жидек саябағында ұшады. Көзі, үні және отшашуы бар ашық қызғылт құрылғы аюларды қорқыту үшін ағаштардың үстімен ұшып, ит секілді үреді.
Жапония шенеуніктерінің айтуынша, биылғы күзде Хидадағы аюлардың саны өткен жылмен салыстырғанда 8 есе өскен.
— Бізге дереу жүзеге асып, нәтиже беретін әрекет қажет болды. Аюларды үркіту үшін иттер қажет деп ойлап, кейін дрон ұшыруды жөн көрдік, — дейді Гифу префектурасының қоршаған ортаны қорғау департаментінің қызметкері Наофуми Йосикава.
Orchard кооперативінің басшысы Масахико Амаки қауіп әлі де бар екенін айтады.
Еске салайық, аюлармен күресте Жапония әскері де қалыс қалмады.