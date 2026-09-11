Жапония Азия ойындарының ашылуына 10 мың полиция қызметкерін жұмылдырады
АСТАНА. KAZINFORM – Жапонияның орталық бөлігіндегі Нагоя қаласында келесі аптада өтетін Азия ойындарының ашылу салтанатындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге шамамен 10 мың полиция қызметкері жұмылдырылады. Бұл туралы бейсенбі күні Ұлттық полиция агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Kyodo News.
Айти-Нагоя Азия ойындарының ашылу салтанаты 19 қыркүйекте қаладағы жеңіл атлетика стадионында өтеді. Оған Жапония императоры Нарухито мен императрица Масако және басқа да жоғары лауазымды тұлғалар қатысады. Ал Премьер-министр Санаэ Такаичидің салтанатқа қатысатыны жоспарланбаған.
10 мың полиция қызметкерінің 3,1 мыңы елдің әр өңіріндегі полиция бөлімшелерінен арнайы жіберілетін жедел жасақтардан тұрады.
Салтанат өтетін нысан мен императорлық жұп орналасатын жердің шамамен 1 шақырым аумағы дрондар ұшырылмайтын аймақ ретінде белгіленеді. Бұл шағын ұшқышсыз әуе аппараттарының ұшуына қатысты талаптарды күшейткен жақында қабылданған заңға сәйкес жүзеге асырылады. Заңның қайта қаралған нұсқасы император қатысатын іс-шараға алғаш рет қолданылмақ.
«Жалғыз қасқыр» форматындағы террористік шабуылдарға қарсы тұру үшін Ұлттық полиция агенттігі дүйсенбі күні осындай қауіптерге қатысты ақпаратты жинайтын орталық құрады. Оның мамандары әлеуметтік желілердегі қауіп төндіретін жазбаларды да бақылайды. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларында жасанды интеллект технологиялары да пайдаланылады.
Солтүстік Корея мен Иран да қатысатын спорттық дода Жапонияда 1994 жылдан бері алғаш рет өткізіледі. Негізінен Айти префектурасында өтетін Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады.
Ойындар кезінде спортшылар Нагоя портында тұрған круиздік кемеде де орналасады. Осыған байланысты полиция органдары Жапонияның жағалау күзетімен бірлесіп қауіпсіздік шараларын күшейтуді жоспарлап отыр.
Айта кетейік, бұған дейін Жапониядағы Азия ойындарында бокс бойынша Қазақстаннан шаршы алаңға кімдер шығатынын жаздық.
Сондай-ақ ауыр атлетикадан ел намысын кімдердің қорғайтыны да белгілі болды.