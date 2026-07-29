Жапония халқы бір жылда миллионға жуық адамға азайды
АСТАНА. KAZINFORM – Жапония халқының саны 42 жылда алғаш рет 120 миллионнан төмендеді. Ел халқы 2025 жылы 917 000-ға азайды. Бұл ресми статистика басталғаннан бергі ең төмен көрсеткіш, деп хабарлайды Анадолы.
Жапония Ішкі істер және коммуникациялар министрлігінің мәліметі бойынша, 2025 жылдың соңында Жапония азаматтарының саны 119 736 483 адам болды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 917 000 адамға аз.
Бұл ел ресми статистиканы жүргізе бастаған 1968 жылдан бергі Жапония азаматтары санының жыл сайынғы ең төмен көрсеткішін білдіреді. Осылайша, бұл 1983 жылдан бері халық санының 120 миллионнан төмен түскен алғашқы жағдай болып отыр.
Министрлік 2025 жылы Жапонияда шамамен 670 000 адам дүниеге келгенін, ал өлім саны шамамен 1,6 миллион болғанын хабарлады.
Сонымен қатар Жапонияда тұрақты тұруға рұқсаты бар шетелдік азаматтардың саны 354 000-ға артып, 4 031 159-ға жетті.
Шетел азаматтарын қоса алғанда, Жапонияның жалпы халқы 123 767 642 адам болды.
Үкіметтің бағалауы бойынша, халық санының азаюы қоғамның қартаюы мен туу деңгейінің төмендеуіне байланысты.
Жапониядағы жер сілкінісінен 3 адам қаза тауып, 19 адам із-түзсіз жоғалғанын жазған едік.