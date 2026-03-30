Жапония қазақстандық мұнайға көшуді көздеп отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Жапондық INPEX мұнай-газ компаниясы Қазақстан мен Әзербайжан мұнайының бір бөлігін ішкі нарыққа қайта бағыттау мүмкіндігін қарастырып отыр, деп хабарлайды Yomiuri.
Жапондық мұнай импортының 90%-дан астамы Таяу Шығыстан келіп отыр. Алайда аймақтағы қақтығыс салдарынан Ормуз бұғазы іс жүзінде жабылуы аясында жеткізілім тұрақтылығына қатысты алаңдаушылық артып келеді. Сондықтан Жапония өз көздерін әртараптандыруды көздеп отыр.
INPEX-тің Каспийдегі ірі кен орындарында, мысалы, Қазақстанда өнімділігі тәулігіне 430 мың баррельді құрайтын Қашаған кен орнында және Әзербайжанда тәулігіне 350 мың баррель өндіретін ACG кен орнында үлесі бар. Кен орындарының екеуі де қасиеттері Таяу Шығыста өндірілетінге ұқсас деп айтылатын орташа және жеңіл шикі мұнай өндіреді.
Бағыттар Африкадағы Үміт мүйісін айналып Қызыл және Жерорта теңіздері арқылы өтуі мүмкін. Қазақстан мен Әзербайжаннан жеткізу 25-тен 55 күнге дейін созылады деп күтіліп отыр. Бұл жеткізілім мерзімі шамамен 20 күнге созылатын Ормуз бұғазы арқылы өтетін жолдан екі еседен астам көп. Бұл өз кезегінде көлік шығындарының артуына әкелуі мүмкін.
Бұдан басқа, Жапония үкіметі мен мұнай компаниялары Оңтүстік Америкадан мұнай сатып алу мүмкіндігін зерттеп жатыр. Сонымен қатар, ел Жапонияның Таяу Шығыстан тыс жерлердегі ең ірі импорт көзі болып табылатын АҚШ-тан жеткізілімдерді арттыруды көздеп отыр. 2025 жылы Жапонияның шикі мұнай импортының 3,8%-ы АҚШ-қа тиесілі болған.
Еске салайық, Жапония 16 наурыздан бастап Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан бензин мен өзге мұнай өнімдері бағасының күрт өсу қаупіне байланысты мұнай қорын қысқартуды бастаған.
Бұл — Жапонияның 1978 жылдан бері алғаш рет халықаралық үйлестірусіз, өз бетінше мемлекеттік мұнай қорын босатуы болып отыр.