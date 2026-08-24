Жапония өңештегі қатерлі ісікке қарсы әлемдегі алғашқы вирустық препаратты таныстырды
АСТАНА. KAZINFORM – Жапонияда өңештің қатерлі ісігін емдеуге арналған әлемдегі алғашқы онколитикалық вирустық препараттың коммерциялық сатылымы басталды, деп хабарлайды Tokyo Brief.
Препаратта сау тіндерге зақым келтірмей, қатерлі ісік жасушаларын іріктеп жұқтыруға және жоюға арналған генетикалық түрлендірілген вирустар пайдаланады. Дәрілік зат зақымдалған аймаққа тікелей эндоскоп арқылы енгізіледі.
Бұл мақұлдау тек өңеш қатерлі ісігіне шалдыққан, радикалды хирургиялық араласу немесе химиотерапиялық терапияға қарсы көрсетілімдері бар науқастарға ғана қатысты, бұл өңеш қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың жалпы санынан тар топты құрайды.
Вирустық препаратты 2004 жылы құрылған жапон биофармацевтикалық компаниясы Oncolys BioPharma әзірледі. Терапия бастапқыда Окаяма университетінің бұрынғы профессоры жүргізген зерттеулер негізінде жасалды.
Компания өткен жылдың желтоқсан айында Жапонияның Денсаулық сақтау, еңбек және әл-ауқат министрлігіне өндіріс пен сатуға рұқсат алу үшін өтінім берді. Осы жылдың маусым айында дәрі жеделдетілген мақұлдау алды.
Осыған дейін Үндістанда химиотерапияны алмастыруы мүмкін қатерлі ісікке қарсы препарат әзірленгені хабарланды. https://kaz.inform.kz/news/undstanda-himioterapiyani-almastirui-mumkn-katerl-skke-karsi-preparat-azrlend-a256da42
Сондай-ақ АҚШ-та қатерлі ісікке қарсы тәжірибелік вакцина кейбір науқастарды дертінен айықтырғанын жаздық.