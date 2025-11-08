Жапония премьер-министрі шетелдіктерге арналған жаңа квота туралы мәлімдеме жасады
АСТАНА. KAZINFORM – Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити өз үкіметі шетелдік жұмысшыларды тарту бағдарламаларын, соның ішінде квота шегін белгілеуді «тиісті түрде басқаруды» көздеп отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Kyodo.
Бұл мәлімдеме мигранттар ағынына қатысты қоғамның алаңдаушылығының артуы және Парламенттегі популистік партияның сұрақтары аясында жасалды.
Өткен айда Жапонияның алғашқы әйел премьер-министрі болған және консервативті көзқарасымен танымал премьер-министр үкімет виза мерзімінен асып кеткендерге қарсы қатаң шаралар қабылдайтынын және жылжымайтын мүлікке спекулятивті шетелдік инвестицияларды шектейтінін атап өтті. Осы мәселелерді шешу үшін ол жаңа министрлік лауазым құрды.
Парламент отырысында сөйлеген сөзінде Такаити білікті жұмысшыларға арналған виза бағдарламасы және 2027 жылы жұмыс істей бастайтын жаңа кәсіптік оқыту жүйесі шетелдіктерге «жұмыс күші жетіспейтін секторларда өз қабілетін дұрыс жүзеге асыруға» мүмкіндік беруге бағытталғанын атап өтті.
Оның айтуынша, үкімет шетелдік жұмысшыларды қабылдаудың болашақ тәсілдерін анықтау үшін «іргелі зерттеулер» жүргізеді. Бұл елдегі халықтың азаюы мен туу деңгейінің төмендігіне байланысты.
Соңғы жылдары Жапониядағы шетелдік жұмысшылардың саны артып келеді, бірақ виза мерзімінің өтуінен бастап мемлекеттік қызметтерді теріс пайдалануға дейінгі бұзушылықтарға қатысты шағымдар да артты.
Specified Skilled Worker жүйесі бойынша 1-типті виза иелеріне Жапонияда бес жылға дейін тұруға мүмкіндік береді, ал 2-типті виза – жоғары білікті мамандар үшін – отбасы мүшелерімен бірге тұрақты тұруға мүмкіндік береді. Жапония 2024 жылдың сәуірінен бастап бес жыл ішінде 820 000-ға дейін 1-типті виза иелерін қабылдауды жоспарлап отыр, бұл бұрынғы шектен екі есе көп.
Жаңа оқыту және жұмыспен қамту жүйесі шетелдіктерді арзан жұмыс күші ретінде пайдалану және адам құқықтарын бұзу үшін сынға ұшыраған техникалық тағылымдама бағдарламасын алмастырады.
Айта кетейік, Санаэ Такаити Жапонияның басқарушы партиясының төрайымы болып сайланды.
Мемлекет басшысы Жапония Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады.