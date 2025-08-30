Жапония смартфон пайдалануды күніне екі сағатпен шектемек
АСТАНА. KAZINFORM — Жапонияның Тойоакэ қаласында билік тұрғындардың жұмыстан және мектептен тыс уақытта смартфон пайдалануын күніне екі сағатпен шектеуді ұсынды, деп хабарлайды Japantimes.
Мэр Масафуми Кокидің айтуынша, бұл шара денсаулыққа қауіп-қатерді, соның ішінде ұйқы проблемаларын азайтуы керек.
Мектеп оқушылары үшін бөлек ережелер енгізілді: кіші балаларға сағат 21.00-ден кейін, ал үлкен жасөспірімдерге кешкі 22.00-ден кейін смартфондарды пайдаланудан мүлдем бас тарту ұсынылады.
Бұл идея желіде қызу пікірталас тудырды. Кейбір пайдаланушылар екі сағаттық шектеуді шындыққа жанаспайды деп санады. Басқалары смартфондарды пайдалану уақытын әр отбасының өзі шешуі керек екенін атап өтті.
Ашуға жауап ретінде әкім шектеулер кеңес беру сипатында болатынын түсіндірді.
Шешім келесі аптада қабылданады: оң болса, шара қазан айында күшіне енеді.
Осыған ұқсас шаралар Жапонияда қолданылған, атап айтқанда 2020 жылы Кагава префектуралық үкіметі балаларға ойынды жұмыс күндері бір сағатқа, ал мереке күндері 90 минутқа дейін шектеуді ұсынды. 15 жасқа дейінгі балалар үшін сағат 21:00-ден кейін, ал 15 жастан асқан жасөспірімдер үшін сағат 22:00-ден кейін смартфон қолданбау ережесі бар.
