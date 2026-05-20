Жапонияда 5,9 балдық жер сілкінісі тіркелді: апат қайталануы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Жапонияның оңтүстік-батыс жағалауында магнитудасы 5,9 балды құрайтын жер сілкінісі болды. Бұл туралы Kazinform агенттігі Kyodo-ға сілтеме жасап хабарлады.
Жапонияның метеорология агенттігінің дерегіне сәйкес, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша таңғы 11:46–да болған. Апат ошағы Окинава префектурасының негізгі аралының жағалауында, шамамен 50 шақырым тереңдікте орналасқан.
Метеорологиялық агенттік жер сілкінісін Жапонияның сейсмикалық көрсеткіші бойынша 7 балға бағалады.
Мамандардың айтуынша, бұндай жағдайда адам аяғында нық тұра алмайды. Сондай-ақ ғимараттағы ыдыс-аяқ, кітаптар және жиһаздар құлауы мүмкін.
Агенттік күшті жер сілкінісі алдағы бір апта ішінде, 2-3 күнде қайталануы мүмкін екенін ескертті.
Жергілікті билік пен полиция мәліметінше, қаза тапқандар жоқ, тұрғындардың мүлкіне айтарлықтай зиян келмеген.
Сонымен қатар цунами қаупі туралы ескерту жарияланбады.
Аударған: Дария Ғұмар