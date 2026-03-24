Жапонияда геймерлерге арналған арнайы төсек жасалды
АСТАНА. KAZINFORM — Жапониядағы Bauhutte эргономикалық жиһаз өндірушісі Electric Gaming Bed 2 атты геймерлерге арналған арнайы төсек шығарды. Жаңа модель модульдік конструкциямен жабдықталған және ұзақ уақыт қолданғанда ыңғайлылықты арттыруға бағытталған, деп PC Gamer-ге сілтеме жасап 24kg жазды.
Бірінші модельден басты жаңалық — бірнеше моторлы секциялары бар трансформацияланатын құрылым. Бұрынғы нұсқадан айырмашылығы, конструкция үш тәуелсіз блокқа бөлінген, бұл тасымалдау мен орнатуды, әсіресе шағын пәтерде оңай етеді.
Төсекте матрастың орын ауыстыруын болдырмайтын арнайы бекіткіш та бар. Өндірушінің ойынша, бұл өнім видеоййындарға көп уақыт бөлетін қолданушылар үшін жасалған: демалу, контент тұтыну және тамақтану бір төсек ішінде қатар жүргізіле алады.
Electric Gaming Bed 2 Жапония нарығында 70 400 иенге сатылып жатыр.
