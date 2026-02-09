KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:10, 09 Ақпан 2026 | GMT +5

    Жапонияда Санае Такайчидің Либерал-демократиялық партиясы сайлауда басымдыққа ие болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Болжам бойынша, билеуші ​​партия Жапония парламентінің төменгі палатасында көпшіліктің үштен екісінің дауысын алды, деп хабарлайды Kazinform euronews.com сайтына сілтеме жасап.

    Жапонияда Санае Такайчидің Либерал-демократиялық партиясы сайлауда басымдыққа ие болды
    Фото: Kyodonews

    Жапония премьер-министрі Санае Такайчидің жетекшілік ететін Либерал-демократиялық партиясы (LDP) жексенбі күні өткен кезектен тыс сайлауда жеңіске жетті. Экзит-полл нәтижелері бойынша, 465 орындық Өкілдер палатасында LDP 274-тен 328 орынға дейін иеленуі мүмкін.

    Егер бұл нәтижелер расталса, онда 2017 жылы Синдзо Абэ басқарған сайлаудан бері LDP үшін ең жоғары көрсеткіш тіркеледі. Партия 465 орынның шамамен 300-ге жуығын алады, бұл бұрынғы 198 орынмен салыстырғанда – айтарлықтай өсу. 

    LDP Бас хатшысы Шуничи Сузукиның айтуынша, сайлаушылар премьер-министр Санае Такайчидің салық саясатын жауапкершілікпен жүргізуі мен ұлттық қорғанысты күшейтуге бағытталған ұстанымын қолдаған. 

    Негізгі оппозициялық Конституциялық демократиялық партия (CDP) мен ЛДП-ның бұрынғы серіктесі Комейто құрамындағы жаңа Орталық-Реформа альянсы 167 орынның үштен екісінен айырылды.

    – Иммиграцияға қарсы бағыттағы Сансейто партиясы өз орындарын екіден 5-14 орынға дейін арттырады деп болжануда, - деп хабарлайды NHK телеарнасы.

    Бұл партияның өсуі сайлау нәтижелеріндегі өзгерістердің бір көрінісі болып отыр.

    Бұған дейін Жапонияда қалың қар салдарынан ондаған адам көз жұмғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Сайлау Жапония Әлем жаңалықтары
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар