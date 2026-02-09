Жапонияда Санае Такайчидің Либерал-демократиялық партиясы сайлауда басымдыққа ие болды
АСТАНА. KAZINFORM – Болжам бойынша, билеуші партия Жапония парламентінің төменгі палатасында көпшіліктің үштен екісінің дауысын алды, деп хабарлайды Kazinform euronews.com сайтына сілтеме жасап.
Жапония премьер-министрі Санае Такайчидің жетекшілік ететін Либерал-демократиялық партиясы (LDP) жексенбі күні өткен кезектен тыс сайлауда жеңіске жетті. Экзит-полл нәтижелері бойынша, 465 орындық Өкілдер палатасында LDP 274-тен 328 орынға дейін иеленуі мүмкін.
Егер бұл нәтижелер расталса, онда 2017 жылы Синдзо Абэ басқарған сайлаудан бері LDP үшін ең жоғары көрсеткіш тіркеледі. Партия 465 орынның шамамен 300-ге жуығын алады, бұл бұрынғы 198 орынмен салыстырғанда – айтарлықтай өсу.
LDP Бас хатшысы Шуничи Сузукиның айтуынша, сайлаушылар премьер-министр Санае Такайчидің салық саясатын жауапкершілікпен жүргізуі мен ұлттық қорғанысты күшейтуге бағытталған ұстанымын қолдаған.
Негізгі оппозициялық Конституциялық демократиялық партия (CDP) мен ЛДП-ның бұрынғы серіктесі Комейто құрамындағы жаңа Орталық-Реформа альянсы 167 орынның үштен екісінен айырылды.
– Иммиграцияға қарсы бағыттағы Сансейто партиясы өз орындарын екіден 5-14 орынға дейін арттырады деп болжануда, - деп хабарлайды NHK телеарнасы.
Бұл партияның өсуі сайлау нәтижелеріндегі өзгерістердің бір көрінісі болып отыр.
Бұған дейін Жапонияда қалың қар салдарынан ондаған адам көз жұмғанын жазған едік.