Жапонияда жер сілкінісінен 13 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — 28 шілдеде Жапонияның оңтүстік-батысында болған 7,1 балдық жер сілкінісі 13 адамның өмірін қиды, ондаған мың адам электр қуаты мен сусыз отыр, деп хабарлайды Jiji Press.
Сейсенбі күні күндіз болған жер сілкінісінен кейін Кумамото префектурасындағы сауда орталығында жарылыс болды. Жергілікті биліктің хабарлауынша, екі әйел қаза тауып, бір әйел ес-түссіз күйде табылды және тағы бес адам жарақат алды.
Сауда орталығының екінші қабаты опырылып құлағанға дейін шамамен 200 адам эвакуацияланды.
Яцусиродағы қағаз фабрикасында түтін мұржасы құлап, екі жұмысшы ауруханаға жеткізілді. Тағы тоғыз адам хабар-ошарсыз жоғалды.
Іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, ал жүрдек пойыз қатынасы әлі де тоқтап тұр.
Жергілікті әуе компаниялары ондаған рейсті тоқтатты.
Жер сілкінісі салдарынан Кумамото префектурасындағы кейбір кәсіпорын жұмысын тоқтатты, шамамен 50 мың үй шаруашылығы электр қуатынсыз, ал 140 мың үй сусыз қалды. Болжамға сәйкес, сәрсенбі күні аймақтағы температура +35°C-тан асады, ал жоғары ылғалдылық кондиционер мен ағынды суға қол жеткізе алмайтындар үшін ыстық өту қаупін арттырып отыр.
Жапония метеорологиялық агенттігі бір апта ішінде күшті жерасты дүмпулері болуы мүмкін екенін ескертті, ең жоғары қауіп алдағы күндері болжанған. Агенттік сонымен қатар ең қатты зардап шеккен аудандарда көшкін қаупінің артатынын ескертті.
Осыған дейін Жапонияның 41 префектурасында аптап ыстыққа байланысты ескерту жарияланды.